09 мая 2026 в 18:21

Военэксперт ответил, как Россия может лишить ВСУ истребителей F-16

Российские тяжелые истребители поколения 4++ Су-35 с ракетами большой дальности Р-37М могут сбивать американские самолеты F-16, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя слова министра обороны Бельгии Те Франкена о передаче Украины этих самолетов. Он отметил, что в первую очередь это вооружение используется как средство противовоздушной обороны.

Американцы передают [ВСУ управляемые авиационные] бомбы JDAM. Дальность JDAM — около 80 километров. Запускаются они в основном с F-16. Противник получит возможность для их применения на линии боевого соприкосновения. У нас есть Су-35 с ракетой Р-37М. Дальность у них — от 300 и более километров. Если организовать дежурство наших Су-35 с ракетами Р-37М, то они могут перехватывать истребители, которые будут появляться в зоне СВО. F-16 используются для решения задач противовоздушной обороны, то есть в первую очередь они борются с [БПЛА] «Герань». Но не всегда удачно. Были случаи, когда летчик подлетал, сбивал «Герань», и «Герань» взрывалась в воздухе, и осколки поражали F-16, ― сказал Кнутов.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что прямая продажа американских авиабомб Украине может привести к эскалации конфликта. По его мнению, оплату многомилионных поставок могут взять на себя европейцы или сами украинцы.

Софья Якимова
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
