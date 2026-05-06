Американист ответил, чем обернется возможная продажа авиабомб США Украине

Прямая продажа американских авиабомб Украине может привести к эскалации конфликта, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Так он отреагировал на информацию, что Конгресс США одобрил передачу Киеву управляемых бомб JDAM на общую сумму $373,6 млн (более 28 млрд рублей). По его мнению, поставку могут оплатить как европейцы, так и сами украинцы.

Как мы видим, речь идет не о предоставлении траншей [Украине], как это было раньше при [Джо] Байдене (46-й президент США. — NEWS.ru), которые нужно было бы согласовывать в конгрессе. Говорится о прямой продаже [американских авиабомб]. Может быть, это будут европейские деньги, может быть, чисто украинские. Если данное оружие окажется у ВСУ, это можно расценивать как серьезную эскалацию. Это важно чисто символически, потому что это может стать первой продажей вооружений напрямую Киеву с начала второго президентского срока Дональда Трампа в США, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что в настоящее время американское оружие поступает на Украину через европейские страны. По его словам, так США дистанцируются от конфликта и не позиционируют себя его участниками, хотя фактически ими являются. В то же время, добавил политолог, если решение о продаже авиабомб Киеву все-таки будет принято Вашингтоном, американцы лишатся своей видимой позиции.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что Вашингтон приостановил поставки оружия Киеву из-за хамских высказываний украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, политик позволяет себе свободно критиковать Трампа, не учитывая его злопамятность.