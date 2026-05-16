Почти в половине областей Украины объявили воздушную тревогу В Киеве и 10 украинских областях объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Киеве и почти в половине областей Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно их информации, сирены прозвучали в столице в 10:47 мск.

Также тревога действует в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Всего сирены прозвучали в 10 регионах.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил власти Украины в игнорировании проблем города. По его словам, столица оказалась в сложной ситуации из-за проблем с финансированием восстановления ТЭЦ-5. Кличко пожаловался на то, что Министерство развития общин и территорий Украины сперва пообещало дать денег из бюджета, но позже в ведомстве отказались помогать.

До этого объект энергетики получил повреждения в Черниговской области на севере Украины. Также несколько объектов инфраструктуры пострадали на территории Днепропетровской области. Глава местной администрации Александр Ганжа уточнил, что разрушения зафиксированы сразу в трех районах.