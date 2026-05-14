«Он погиб»: Кличко стал «медиумом» и пообщался с мертвым бойцом ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко в ходе своего выступления в городском совете, трансляция которого велась на Youtube-канале Киевской городской администрации, заявил, что провел беседу с военнослужащим ВСУ, который погиб год назад. Руководитель никак не прокомментировал данное парадоксальное утверждение о контакте с умершим человеком и сразу переключился на обсуждение очередного пункта повестки дня заседания.

Подошел ко мне парень из 112-й бригады [ВСУ]. <...> Год назад он погиб, — сказал он.

Ранее Кличко заявил, что в Киеве сформировалась критическая обстановка в сфере организации подготовки к грядущему отопительному периоду. По заверению столичного градоначальника, муниципальные службы прикладывают максимальные усилия для решения проблемы, однако администрация украинского главы Владимира Зеленского ограничивается исключительно пустыми обещаниями.

Кроме того, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько предположил, что масштабного столкновения между Кличко и Зеленским в ближайшее время ждать не стоит. Аналитик подчеркнул, что публичные упреки в адрес друг друга служат закономерной составляющей внутреннего политического соперничества в стране.

