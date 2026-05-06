«Загнали в угол»: Кличко пожаловался, что Зеленский бросил Киев Кличко обвинил Зеленского в игнорировании проблем с отоплением в Киеве

В Киеве сложилась угрожающая ситуация с подготовкой к отопительному сезону, заявил мэр города Виталий Кличко. По его словам, которые приводит «Страна.ua», городские власти делают все возможное, но администрация украинского президента Владимира Зеленского лишь публично обещает помощь, а на деле — не помогает.

Мы делаем все, что в силах города. Центральная же власть, публично заявляя, что будет помогать, делать это не собирается, — отметил Кличко.

Кличко напомнил, что Министерство развития общин и территорий обещало выделить государственное финансирование и предоставить подрядчиков для восстановления ТЭЦ-5. Однако теперь чиновники заявляют, что это вопрос исключительно местного уровня.

В министерстве заявили, что это дело только Киева. То есть снова политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая, — отметил мэр.

В начале марта Кличко сообщал, что в Киеве после повреждения критически важного инфраструктурного объекта около 2000 домов в четырех районах города остались без отопления. На момент происшествия в украинской столице была объявлена воздушная тревога.