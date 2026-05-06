06 мая 2026 в 18:44

Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским

Политолог Безпалько призвал не ждать жесткого противостояния Кличко и Зеленского

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Серьезного противостояния между мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским пока не предвидится, заявил NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько. Он отметил, что их взаимная критика является естественным элементом внутриполитического процесса.

Если Зеленского удастся достаточно хорошо покритиковать и его авторитет упадет до нуля, то его заменят на кого-нибудь другого — возможно, на Кличко. Если это не сработает, это показывает, насколько Кличко переживает за Украину и киевлян, как он может использовать в популистских целях беды, которые сопровождают военный конфликт. Каждый пытается нарастить политический капитал. Соперничество продолжается, но при этом не выходит за определенные пределы. Делать ставку на то, что Кличко будет драться насмерть с Зеленским, пока не стоит, — сказал Безпалько.

Эксперт отметил, что конфликт между украинскими политиками продолжается уже долгое время. При этом, по его словам, не стоит считать Кличко и Зеленского «марионетками» Германии и Великобритании соответственно.

Кличко был главой партии «Удар», он был кандидатом в президенты Украины, что потом монетизировал в главенство над Киевом. Но в любом случае говорить о том, что Зеленский — марионетка Британии, а Кличко — Германии, не совсем корректно. Это просто люди, которые представляют разные политические группы внутри украинского политического класса и которые будут рады, если глобальный Запад сделает ставку на них, — резюмировал Безпалько.

Ранее Кличко заявил, что в Киеве сложилась угрожающая ситуация с подготовкой к отопительному сезону. По его словам, городские власти делают все возможное, но администрация Зеленского лишь публично обещает поддержку, а на деле — не помогает.

Софья Якимова
