В Минобороны раскрыли суточные потери в рядах ВСУ ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1045 военнослужащих

Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1045 военнослужащих, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери составили свыше 180 военнослужащих, «Запада» — более 170, «Юга» — до 105, «Центра» — свыше 270, «Востока» — свыше 255, «Днепра» — до 65 военных.

В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бударки, Волоховка, Гранов, Митрофановка и Рясное Харьковской области. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей, — сказано в сообщении.

Также появилась информация, что власти Украины пытаются привлечь женщин к военной службе, чтобы компенсировать нехватку живой силы. Как объяснил аналитик Виталий Арьков, с этой целью идет вербовка студенток и вдов погибших бойцов ВСУ. В массовой мобилизации представительниц слабого пола есть расчет на то, что российские солдаты не станут атаковать позиции с женщинами.