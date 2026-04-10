Власти Украины пытаются привлечь женщин к военной службе, чтобы компенсировать нехватку живой силы, заявил аналитик Виталий Арьков. По его словам, которые приводит РИА Новости, с этой целью идет вербовка студенток и вдов погибших бойцов ВСУ. В массовой мобилизации представительниц слабого пола есть расчет на то, что российские солдаты не станут атаковать позиции с женщинами.

Однако о какой избирательности и милосердии может идти речь? Важно донести это до тех украинских женщин, которые соглашаются стать орудиями убийства в руках террористического киевского режима и его хозяев в Европе. Они должны понимать, что на войне нет гендерного разделения, как и нет пощады убийцам, — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что военные ВСУ подавили восстание насильно мобилизованных под Чугуевом — поднявшие бунт были убиты. Как сообщили в силовых структурах РФ, высшее командование не знает о случившемся. Родственники убитых получили документы с указанием естественных причин смерти и их изуродованные тела.