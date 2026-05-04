В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры

Объект энергетики получил повреждения в Черниговской области на севере Украины, сообщили в компании «Черниговоблэнерго». Он расположен в Новгород-Северском районе. В регионе продолжает действовать режим воздушной тревоги.

В это же время несколько объектов инфраструктуры получили повреждения на территории Днепропетровской области. Глава местной администрации Александр Ганжа уточнил, что разрушения зафиксированы сразу в трех районах региона.

Ранее глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил, что 1 и 2 мая критическая инфраструктура компании в Днепропетровской, Харьковской и на подконтрольной Киеву части Запорожской областей получила серьезные повреждения. В результате этих инцидентов из строя вышло газодобывающее оборудование и был поврежден газопровод.

Тем временем накануне ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Воронок, в результате преднамеренного удара по жилому дому пострадал 17-летний подросток. Раненого доставили в больницу, где ему оперативно оказали всю необходимую помощь. Жилой дом получил повреждения.