Приговор выжившему после двух месяцев дрейфа в Охотском море вступил в силу

Приговор в отношении Михаила Пичугина, который единственный выжил после двух месяцев дрейфа в Охотском море, вступил в законную силу, сообщили в Октябрьском районном суде города Улан-Удэ. Его приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, передает РИА Новости. Мужчину признали виновным в использовании поддельного документа и нарушениях правил пользования морским транспортом, которые повлекли по неосторожности гибель двух людей.

Да, приговор [в отношении Пичугина] вступил в силу, — сказали в суде.

Информацию об этом также подтвердил и адвокат Пичугина Андрей Назаров. Он рассказал, что его подзащитный начнет отбывать наказание с завтрашнего дня, 5 мая.

В августе 2024 года Пичугин вместе с братом и его сыном вышел в море на маломерном судне, чтобы преодолеть около 100 километров между Хабаровским краем и Сахалином. Спустя несколько дней связь с ними прервалась, поиски продолжались более двух месяцев. Лодку обнаружили только 15 октября, выжил лишь Пичугин.

Ранее сообщалось, что защита решит вопрос об обжаловании приговора после ознакомления с полным текстом решения суда. По его словам, также будет учитываться позиция самого подзащитного.