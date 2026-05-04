04 мая 2026 в 08:09

Приговор выжившему после двух месяцев дрейфа в Охотском море вступил в силу

Приговор Пичугину о смертельном нарушении морских правил вступил в силу

Михаил Пичугин Михаил Пичугин Фото: Зорикто Дагбаев/РИА Новости
Приговор в отношении Михаила Пичугина, который единственный выжил после двух месяцев дрейфа в Охотском море, вступил в законную силу, сообщили в Октябрьском районном суде города Улан-Удэ. Его приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, передает РИА Новости. Мужчину признали виновным в использовании поддельного документа и нарушениях правил пользования морским транспортом, которые повлекли по неосторожности гибель двух людей.

Да, приговор [в отношении Пичугина] вступил в силу, — сказали в суде.

Информацию об этом также подтвердил и адвокат Пичугина Андрей Назаров. Он рассказал, что его подзащитный начнет отбывать наказание с завтрашнего дня, 5 мая.

В августе 2024 года Пичугин вместе с братом и его сыном вышел в море на маломерном судне, чтобы преодолеть около 100 километров между Хабаровским краем и Сахалином. Спустя несколько дней связь с ними прервалась, поиски продолжались более двух месяцев. Лодку обнаружили только 15 октября, выжил лишь Пичугин.

Ранее сообщалось, что защита решит вопрос об обжаловании приговора после ознакомления с полным текстом решения суда. По его словам, также будет учитываться позиция самого подзащитного.

Регионы
Улан-Удэ
Охотское море
приговоры
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

