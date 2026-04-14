Выживший в море Пичугин рассказал о смерти племянника Племянник дрейфовавшего два месяца в море Пичугина перед смертью просил воды

Единственный выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, что перед смертью плывший вместе с отцом и дядей на лодке 15-летний Илья просил воды и еды, сообщает РЕН ТВ. По его словам, трагедия произошла через месяц после поломки мотора. Вскоре после смерти подростка скончался его отец, брат Михаила.

Пичугин уточнил, что тело Ильи закрепили на корме и прикрыли лицо шапкой, чтобы защитить от чаек, которые преследовали лодку. Отец подростка Сергей начал сходить с ума еще до гибели сына. У него появились галлюцинации: он кричал «Бросай якорь!», говорил о гостиницах, просил зарядку для телефона и пытался покончить с собой. Через несколько дней после смерти Ильи Сергей сел на корме, поднял голову вверх и перестал отвечать.

Ранее суд приговорил Пичугина к трем годам принудительных работ и штрафу 40 тыс. рублей за нарушение правил эксплуатации морского транспорта. В ходе следствия было установлено, что он провел в Охотском море 67 дней. Мужчина частично признал вину.

Позднее адвокат Пичугина Андрей Аштуев заявил, что защита решит вопрос об обжаловании приговора после ознакомления с полным текстом решения суда. По его словам, также будет учитываться позиция самого подзащитного.