Срыв логистики ВСУ и удар по элитному ЖК в Москве: новости СВО к утру 4 мая

Военнослужащие российской группировки войск «Запад» сорвали доставку боеприпасов, материальных средств и продовольствия украинским подразделениям в Харьковской области, обломки БПЛА попали в здание на западе Москвы. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 3 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцы «Запада» стерли в пыль украинские пункты запуска БПЛА

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган-1» 273-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад» успешно выполнили огневые задачи в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В результате удара уничтожен пункт управления тяжелыми беспилотниками и гексакоптерами противника, а также сорвана доставка боеприпасов, материальных средств и продовольствия украинским подразделениям.

По данным Минобороны, воздушная разведка обнаружила значительное скопление живой силы и техники ВСУ. Координаты целей были оперативно переданы на командный пункт артиллерии.

Командиры ВСУ предложили солдатам пойти на «сделку со смертью»

Командование отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины «Скала» предложило оказавшимся в селе Лесном (Запорожская область) украинским солдатам выкупить возможность покинуть линию фронта. Цена вопроса может достигать десятков тысяч долларов, сообщили в российских силовых структурах.

По информации источников, это оставшиеся в живых и планирующие перебраться в тыл военнослужащие. Сейчас они активно ищут деньги, чтобы выбраться из безвыходного положения.

Обломки БПЛА рухнули на здание в элитном московском ЖК

Обломки беспилотного летательного аппарата попали в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, сообщил в своих социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто в результате происшествия не пострадал.

По информации СМИ, около часа ночи жители дома на Мосфильмовской улице слышали громкий звук, похожий на взрыв. Причина инцидента на тот момент известна не была. Очевидцы уточнили, что речь идет об элитном жилом комплексе «Дом на Мосфильмовской улице». На место выехали экстренные службы.

Здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, в которое попал беспилотник Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Сотрудник промпредприятия попал под удар ВСУ под Брянском

В результате целенаправленного удара украинского дрона-камикадзе по территории промышленного предприятия в поселке Мирские (Погарский район) пострадал один из работников, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих социальных сетях. Мужчина был оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и других возможных пострадавших не поступала.

Удар ВСУ по Горловке убил пожилую семейную пару

В результате атак Вооруженных сил Украины на Донбасс погибли два человека и еще четверо мирных жителей получили ранения, сообщил в своих социальных сетях глава ДНР Денис Пушилин. Трагедия разворачивалась сразу в нескольких населенных пунктах: Горловке, пригороде Мариуполя и поселке Старый Крым.

В Калининском районе Горловки ударный беспилотник ВФУ унес жизни супружеской пары — женщины 1957 года рождения и мужчины 1954-го. Пушилин уточнил, что при этом же обстреле ранения получил еще один мужчина 1969 года рождения.

Жителя пригорода Купянска наказали за пособничество ВСУ

Уголовное дело возбудили в отношении жителя села Куриловка Купянского района, подозреваемого в содействии Вооруженным силам Украины, сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области. Утверждается, что мужчина размещал украинских солдат у себя дома.

Фигурант также привозил солдатам ВСУ продукты и гуманитарную помощь. Кроме того, мужчина передавал украинским спецслужбам сведения о российских ударах по домам, в которых проживал противник.

