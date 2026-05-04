04 мая 2026 в 08:26

Один из самых высоких вулканов проснулся в Индонезии

В Индонезии зафиксировали семь извержений вулкана Семеру

Вулкан Семеру Фото: Dwi Sasongko/XinHua/Global Look Press
Около семи извержений вулкана Семеру зафиксировали в провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии, передает информационное агентство Antara. Пепел достиг высоты 1,2 километра над кратером вулкана, или 4876 метров над уровнем моря.

В ходе извержения были зафиксированы плотные выбросы пепла белого и серого цветов, они идут на юго-запад. Местным жителям и туристам рекомендовали не приближаться к кратеру в радиусе пяти километров из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру находится на четвертом месте по высоте в Индонезии (3676 метров над уровнем моря). Это самая высокая вершина на Яве. По словам экспертов, регион в целом подвержен сильной сейсмической активности.

До этого в Колумбии случилось мощное извержение грязевого вулкана, образовавшее гигантский огненный столб. Местные власти экстренно эвакуировали население. В зоне риска оказались тюрьма и очистные сооружения, расположенные поблизости. Очевидцы также сообщали о разломах в земле и треснувшем асфальте в нескольких километрах от вулкана.

