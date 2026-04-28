28 апреля 2026 в 08:28

В Индонезии в несколько раз выросло число жертв столкновения поездов

Число погибших при столкновении поездов в Индонезии увеличилось до 14 человек

Фото: Veri Sanovri/XinHua/Global Look Press
Число погибших при столкновении поездов в Индонезии увеличилось до 14 человек, сообщило агентство Antara со ссылкой на главу местной государственной железнодорожной компании PT Kereta Api Indonesia Бобби Расидина. Помимо этого, еще 84 человека получили ранения.

По состоянию на 08:45 по индонезийскому времени 14 человек погибли, 84 получили ранения, — сказал Расидин.

Столкновение двух поездов в индонезийской провинции Западная Ява произошло накануне, 27 апреля. Изначально поступали данные, что погибли три человека, 29 пострадали. По информации источника, поезд дальнего следования врезался в хвостовую часть электрички. После удара люди оказались заблокированы в искореженных вагонах.

До этого россиянка оказалась среди пострадавших при столкновении поездов в Дании. По данным посольства РФ в Копенгагене, после того как женщине оказали необходимую медицинскую помощь, ее выписали из больницы. Всего в железнодорожной катастрофе пострадали 18 человек, часть из них по-прежнему пребывает в тяжелом состоянии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Количество укусов клещей увеличилось в России на 200% за две недели
В Подмосковье задержали курьеров мошенников, укравших 70 млн рублей
Российские военные сообщили о сбитых дронах стоимостью €200 тыс.
В РГНКЦ раскрыли, сколько лекарств принимают россияне ежедневно
Трое россиян погибли при атаке украинских БПЛА на автомобили
Неизвестный хищник убил шедшего на свадьбу мужчину
Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
Легковушка на полном ходу влетела в остановку в Перми
В России отреагировали на запрет советской символики в Берлине
В российском регионе ликвидировали сотни алкомаркетов и магазинов вейпов
Россиянам объяснили, как отличить инвестпроект от финансовой пирамиды
«Надо пострадать»: Ватутин раскрыл значение первой победы ЦСКА в Евролиге
Мужчина притащил в банк труп сестры, чтобы доказать свою правоту
Фармацевтический завод взорвался в Хиросиме
Драка вспыхнула между педагогом и учеником в школе Междуреченска
Крупный пожар на сотни квадратных метров разгорелся в Тульской области
Уехавшая в Испанию российская спортсменка оказалась злостной неплательщицей
Белоусов возложил цветы к Вечному огню в Бишкеке
В Индонезии в несколько раз выросло число жертв столкновения поездов
В Госдуме пообещали снизить нагрузку на учителей и врачей
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

