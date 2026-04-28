В Индонезии в несколько раз выросло число жертв столкновения поездов

Число погибших при столкновении поездов в Индонезии увеличилось до 14 человек, сообщило агентство Antara со ссылкой на главу местной государственной железнодорожной компании PT Kereta Api Indonesia Бобби Расидина. Помимо этого, еще 84 человека получили ранения.

По состоянию на 08:45 по индонезийскому времени 14 человек погибли, 84 получили ранения, — сказал Расидин.

Столкновение двух поездов в индонезийской провинции Западная Ява произошло накануне, 27 апреля. Изначально поступали данные, что погибли три человека, 29 пострадали. По информации источника, поезд дальнего следования врезался в хвостовую часть электрички. После удара люди оказались заблокированы в искореженных вагонах.

До этого россиянка оказалась среди пострадавших при столкновении поездов в Дании. По данным посольства РФ в Копенгагене, после того как женщине оказали необходимую медицинскую помощь, ее выписали из больницы. Всего в железнодорожной катастрофе пострадали 18 человек, часть из них по-прежнему пребывает в тяжелом состоянии.