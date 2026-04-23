23 апреля 2026 в 17:53

Россиянка оказалась среди раненных в железнодорожной катастрофе в Дании

Россиянка попала в больницу после столкновения поездов под Копенгагеном

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
Россиянка оказалась среди пострадавших при столкновении поездов в Дании, сообщило российское посольство в Копенгагене. По информации дипмиссии, ее доставили в центральную столичную больницу. Всего в железнодорожной катастрофе пострадало 18 человек, часть из них пребывает в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших была гражданка России. Она была доставлена в центральную больницу Копенгагена. Посольство установило связь с данным учреждением здравоохранения, — говорится в сообщении.

После того как женщине оказали необходимую медицинскую помощь, ее выписали из больницы. Угрозы ее жизни и здоровью в настоящий момент нет.

Ранее один человек погиб, 27 пострадали при столкновении поезда с фурой во Франции. Всего в поезде находились 250 человек. Известно, что грузовик перевозил военную технику. После катастрофы движение по железнодорожному полотну временно остановили для ликвидации последствий аварии.

До этого в Следственном комитете пришли к выводу, что ненадлежащее состояние железнодорожных путей могло стать причиной ЧП на железной дороге в Ульяновской области. Эксперты изъяли фрагменты полотна с места происшествия и направили их на криминалистическую экспертизу.

Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и Закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Не выдержало сердце: самые яркие кадры из жизни Алексея Пиманова
Россияне назвали сумму для комфортной жизни
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

