Россиянка оказалась среди раненных в железнодорожной катастрофе в Дании

Россиянка оказалась среди пострадавших при столкновении поездов в Дании, сообщило российское посольство в Копенгагене. По информации дипмиссии, ее доставили в центральную столичную больницу. Всего в железнодорожной катастрофе пострадало 18 человек, часть из них пребывает в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших была гражданка России. Она была доставлена в центральную больницу Копенгагена. Посольство установило связь с данным учреждением здравоохранения, — говорится в сообщении.

После того как женщине оказали необходимую медицинскую помощь, ее выписали из больницы. Угрозы ее жизни и здоровью в настоящий момент нет.

