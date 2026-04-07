Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 11:39

Поезд сбил грузовик с военной техникой во Франции

Один человек погиб, 27 пострадали при столкновении поезда с фурой во Франции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Один человек погиб, 27 пострадали при столкновении поезда с фурой во Франции, сообщил телеканал LCI со ссылкой на источник. Известно, что грузовик перевозил военную технику.

В поезде находились 250 человек. Движение по железнодорожному полотну временно остановили для ликвидации последствий аварии.

Ранее глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что количество пострадавших при крушении поезда Москва — Челябинск выросло до 35 человек, причем 18 из них помещены в медучреждения. Он уточнил, что у двоих пострадавших диагностированы сочетанные травмы, а остальные отделались легкими повреждениями.

До этого в Следственном комитете пришли к выводу, что ненадлежащее состояние железнодорожных путей могло стать причиной ЧП на железной дороге в Ульяновской области. Эксперты изъяли фрагменты полотна с места происшествия и направили их на криминалистическую экспертизу.

В конце марта в Рурском регионе Германии пассажирский поезд, следовавший из Ахена в Хамм, врезался в бетонные плиты, оставленные на путях. Машинист успел нажать на экстренный тормоз, но столкновения избежать не удалось. В составе находились 309 пассажиров.

Европа
Франция
железнодорожные аварии
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?
СМИ раскрыли детали отвергнутого США мирного плана Ирана
Названы самые интригующие пары второго раунда Кубка Гагарина
«Не первый раз»: Песков об атаке ВСУ на объект КТК в Новороссийске
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.