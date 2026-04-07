Поезд сбил грузовик с военной техникой во Франции

Один человек погиб, 27 пострадали при столкновении поезда с фурой во Франции, сообщил телеканал LCI со ссылкой на источник. Известно, что грузовик перевозил военную технику.

В поезде находились 250 человек. Движение по железнодорожному полотну временно остановили для ликвидации последствий аварии.

Ранее глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что количество пострадавших при крушении поезда Москва — Челябинск выросло до 35 человек, причем 18 из них помещены в медучреждения. Он уточнил, что у двоих пострадавших диагностированы сочетанные травмы, а остальные отделались легкими повреждениями.

До этого в Следственном комитете пришли к выводу, что ненадлежащее состояние железнодорожных путей могло стать причиной ЧП на железной дороге в Ульяновской области. Эксперты изъяли фрагменты полотна с места происшествия и направили их на криминалистическую экспертизу.

В конце марта в Рурском регионе Германии пассажирский поезд, следовавший из Ахена в Хамм, врезался в бетонные плиты, оставленные на путях. Машинист успел нажать на экстренный тормоз, но столкновения избежать не удалось. В составе находились 309 пассажиров.