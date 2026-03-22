Пассажирский поезд протаранил бетонные плиты на путях в европейской стране

22 марта 2026 в 21:35

В Германии пассажирский поезд врезался в бетонные плиты на путях

В Рурском регионе Германии пассажирский поезд, следовавший из Ахена в Хамм, врезался в бетонные плиты, оставленные на путях, сообщает газета Bild. Машинист успел нажать экстренный тормоз, но столкновения избежать не удалось.

В составе находились 309 пассажиров, предварительно, никто не пострадал, однако сам поезд получил серьезные повреждения. По данным полиции, неизвестные умышленно извлекли плиты из кабельной шахты и положили на рельсы. Не исключается, что преступники действовали по политическим мотивам. Для пассажиров организовали дополнительный состав.

Ранее на юге Испании в провинции Кордова два скоростных поезда сошли с рельсов, что привело к смерти как минимум семи человек. Отмечается, что на месте происшествия оставались заблокированные пассажиры, которым помогали экстренные службы.

Между тем в Новосибирске сошел с рельсов вагон пригородного поезда на станции Новосибирск-Главный. Все произошло ранним утром 18 января во время маневровых работ.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

