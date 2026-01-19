Сход двух поездов с рельсов привел к многочисленным жертвам

Сход двух поездов с рельсов привел к многочисленным жертвам RTVE: семь человек погибли при сходе поездов с рельсов в испанской Кордове

На юге Испании в провинции Кордова два скоростных поезда сошли с рельсов, что привело к смерти как минимум семи человек, передает телерадиокомпания RTVE. Отмечается, что на месте происшествия остаются заблокированные пассажиры, которым помогают экстренные службы.

По меньшей мере семь человек погибли в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова, — говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске сошел с рельсов вагон пригородного поезда на станции Новосибирск-Главный, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По ее данным, все произошло ранним утром 18 января во время маневровых работ.

До этого на перегоне Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. Авария привела к задержкам движения составов. Пострадавших не было.

Кроме того, в Пензенской области движение 12 пассажирских составов было скорректировано из-за схода с рельсов грузовых вагонов. Поезда из Москвы, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода были перенаправлены в обход места аварии через станции Сызрань и Пенза.