28 декабря 2025 в 09:55

Крупное ЧП с поездом произошло в Ростовской области

Южная транспортная прокуратура сообщила о сходе поезда в Ростовской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На перегоне Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда, сообщили представители Южной транспортной прокуратуры в Telegram-канале. Ведомство уточнило, что авария привела к задержкам движения составов. Пострадавших нет.

Сегодня, 28 декабря 2025 года, на перегоне Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. <...> Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Федеральной пассажирской компании сообщила, что в Пензенской области движение 12 пассажирских составов было скорректировано из-за схода с рельсов грузовых вагонов. Там уточнили, что поезда из Москвы, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода были перенаправлены в обход места аварии через станции Сызрань и Пенза.

Кроме того, в американском штате Нью-Джерси произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого один из составов частично сошел с рельсов. Инцидент случился на железнодорожной линии Montclair — Boonton около станции Bay Street в городе Монтклер, а его последствием стали легкие травмы у 17 человек.

Ростовская область
поезда
прокуратура
железные дороги
