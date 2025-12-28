Крупное ЧП с поездом произошло в Ростовской области Южная транспортная прокуратура сообщила о сходе поезда в Ростовской области

На перегоне Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда, сообщили представители Южной транспортной прокуратуры в Telegram-канале. Ведомство уточнило, что авария привела к задержкам движения составов. Пострадавших нет.

Ранее пресс-служба Федеральной пассажирской компании сообщила, что в Пензенской области движение 12 пассажирских составов было скорректировано из-за схода с рельсов грузовых вагонов. Там уточнили, что поезда из Москвы, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода были перенаправлены в обход места аварии через станции Сызрань и Пенза.

Кроме того, в американском штате Нью-Джерси произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого один из составов частично сошел с рельсов. Инцидент случился на железнодорожной линии Montclair — Boonton около станции Bay Street в городе Монтклер, а его последствием стали легкие травмы у 17 человек.