20 декабря 2025 в 09:48

Два пассажирских поезда столкнулись в США

В Нью-Джерси 17 человек пострадали после столкновения пассажирских поездов

Два пассажирских поезда столкнулись в американском штате Нью-Джерси, сообщил телеканал News 12 New Jersey. Один из составов в результате аварии частично сошел с рельсов. Столкновение произошло на линии Montclair — Boonton к западу от станции Bay Street в городе Монтклер. В результате происшествия легкие травмы получили 17 человек.

Полиция New Jersey Transit проводит проверку обстоятельств дела. Причины столкновения в настоящее время не установлены. На место происшествия прибыл генеральный директор компании Крис Коллури и другие представители руководства перевозчика. Ожидается также прибытие представителей Национального совета по безопасности на транспорте США для участия в расследовании.

Ранее на железнодорожном переезде в городе Кирове столкнулись тепловоз и автомобиль скорой медицинской помощи. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Баумана. Согласно данным полиции, в результате аварии пострадал фельдшер бригады скорой помощи. Он находился в салоне служебного автомобиля.

До этого в Оренбургской области с железнодорожных путей сошли три вагона-цистерны, перевозившие пропан-бутан. Инцидент произошел вечером 12 декабря на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги в ходе маневровых работ. В происшествии никто не пострадал, а движение поездов на самой станции не прерывалось.

