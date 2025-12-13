Состав с пропан-бутаном сошел с рельсов под Оренбургом Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов во время работ на станции Тюльпан

В Оренбургской области три вагона-цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов, сообщили в Центральном МСУТ СК России. Инцидент произошел вечером 12 декабря на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги во время проведения маневровых работ.

По предварительным данным, в результате крушения две из трех цистерн опрокинулись. Пострадавших в результате происшествия нет, а движение поездов на самой станции не было нарушено. В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы. Следователи начали проверку по факту произошедшего в рамках статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Ранее под Пензой грузовой поезд и локомотив столкнулись на станции Чаис. Никто в результате инцидента не пострадал. Транспортный Следком начал проверку по факту возможного нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Специалисты обследуют место ЧП и опрашивают свидетелей.