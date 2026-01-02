Новогодний отдых для россиянина на курорте обернулся кошмаром Россиянин попал в серьезное ДТП во время отдыха в Таиланде

Гражданин России, 35-летний Юрий Л., попал в тяжелую аварию в Таиланде и сейчас находится в реанимации с множественными переломами, сообщает Telegram-канал Baza. Родственники пострадавшего собирают деньги для его транспортировки на родину, где его готов принять московский институт им. Пирогова.

По словам близких, ежесуточные расходы на медицинское обеспечение в Таиланде составляют около 1,5 млн рублей, но на полный курс лечения средств не хватает. Тайские врачи пока не разрешают перевозку пациента из-за его серьезного состояния, а в России мужчину ждут жена и маленький сын.

