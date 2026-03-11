Автоэксперт призвал ужесточить ответственность для электросамокатчиков

Электросамокатчиков и других пользователей средств индивидуальной мобильности следует признать водителями и начать выдавать им водительские удостоверения, пишет «Ридус» со ссылкой на автоэксперта Максима Кадакова. По его мнению, любой инцидент с СИМ нужно расценивать как ДТП. Человек, управляющий электросамокатом и водитель КамАЗа должны иметь равные права и обязанности в случае столкновения на дороге.

Предложение выгнать электровелосипедистов с тротуаров означает, что мы немалое количество людей выгоним на дороги общего пользования. Людей, которые не имеют четкого представления о ПДД. Крайними в большинстве случаев окажутся водители автотранспорта. Почему некоторые пользователи СИМ могут выезжать на дороги на электровелосипедах, которые способны развивать очень высокую скорость? Мне это непонятно, — высказался Кадаков.

По его словам, в области СИМ наблюдается правовой вакуум — там нет четкой классификации устройств. Он добавил, что для водителей электровелосипедов до сих пор не предусмотрено никаких штрафных санкций в КоАП РФ.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что полностью запретить электросамокаты уже не получится. Он отметил, что помимо кикшерингов, граждане также пользуются частными средствами индивидуальной мобильности.