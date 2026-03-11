Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 10:44

Автоэксперт призвал ужесточить ответственность для электросамокатчиков

Автоэксперт Кадаков предложил признать электросамокатчиков водителями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Электросамокатчиков и других пользователей средств индивидуальной мобильности следует признать водителями и начать выдавать им водительские удостоверения, пишет «Ридус» со ссылкой на автоэксперта Максима Кадакова. По его мнению, любой инцидент с СИМ нужно расценивать как ДТП. Человек, управляющий электросамокатом и водитель КамАЗа должны иметь равные права и обязанности в случае столкновения на дороге.

Предложение выгнать электровелосипедистов с тротуаров означает, что мы немалое количество людей выгоним на дороги общего пользования. Людей, которые не имеют четкого представления о ПДД. Крайними в большинстве случаев окажутся водители автотранспорта. Почему некоторые пользователи СИМ могут выезжать на дороги на электровелосипедах, которые способны развивать очень высокую скорость? Мне это непонятно, — высказался Кадаков.

По его словам, в области СИМ наблюдается правовой вакуум — там нет четкой классификации устройств. Он добавил, что для водителей электровелосипедов до сих пор не предусмотрено никаких штрафных санкций в КоАП РФ.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что полностью запретить электросамокаты уже не получится. Он отметил, что помимо кикшерингов, граждане также пользуются частными средствами индивидуальной мобильности.

автоэксперты
водители
электросамокаты
ДТП
