11 марта 2026 в 11:59

Врач объяснила, как экранное время влияет на уровень счастья

Врач Крашкина: снижение экранного времени повышает уровень счастья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Снижение экранного времени может увеличить уровень счастья, рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Она отметила, что такой способ поможет преодолеть фрагментацию внимания.

Исследования показывают, что даже краткое сокращение экранного времени заметно снижает уровень тревоги и депрессивных симптомов, улучшает сон и общее самочувствие. В одном из них участники, которые сознательно урезали время в смартфоне примерно вдвое, стали спать в среднем на 20 минут дольше и сообщали о более высоком уровне удовлетворенности жизнью, — рассказала Крашкина.

Врач подчеркнула, что цифровой детокс станет хорошим вариантом для «перезагрузки». По ее словам, отдых от гаджетов также поможет улучшить концентрацию внимания.

Ранее психолог Екатерина Алексеева рассказала, что для цифрового детокса необходимо ежедневно отказываться от гаджетов как минимум за час до сна и ограничивать их использование после пробуждения. Она отметила, что лучше всего ввести такую привычку на постоянной основе.

