Курильщикам угрожают повышенные взносы на ОМС

Для курящих граждан следует ввести повышенные взносы на ОМС, считает глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. В беседе с РИА Новости он пояснил, что это заставит их частично компенсировать расходы на страховку.

Толстеешь, куришь — получишь коэффициент по страховым взносам два или три. Все регулируется деньгами, — заявил он.

Уфимцев напомнил, что в России действует система страхования, согласно которой работодатели платят взносы в Социальный фонд РФ, который затем покрывает гарантированную медпомощь. Для реализации особого подхода к курильщикам необходимо расширить роль страховых компаний в медицине, добавил он.

Ранее Глава ВСС рассказывал, что россияне, столкнувшиеся с некачественными медицинскими услугами по ОМС, могут добиться экспертизы своего лечения, обратившись в страховую компанию, выдавшую полис. По его словам, для этого достаточно написать заявление с изложением всех обстоятельств либо обратиться в кол-центр страховщика. Компания обязана отреагировать, поскольку именно для этого она и существует, привлекая к проверкам лучших экспертов.