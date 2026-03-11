Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:15

Курильщикам угрожают повышенные взносы на ОМС

Глава ВСС Уфимцев предложил повысить взносы на ОМС для курильщиков

Для курящих граждан следует ввести повышенные взносы на ОМС, считает глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. В беседе с РИА Новости он пояснил, что это заставит их частично компенсировать расходы на страховку.

Толстеешь, куришь — получишь коэффициент по страховым взносам два или три. Все регулируется деньгами, — заявил он.

Уфимцев напомнил, что в России действует система страхования, согласно которой работодатели платят взносы в Социальный фонд РФ, который затем покрывает гарантированную медпомощь. Для реализации особого подхода к курильщикам необходимо расширить роль страховых компаний в медицине, добавил он.

Ранее Глава ВСС рассказывал, что россияне, столкнувшиеся с некачественными медицинскими услугами по ОМС, могут добиться экспертизы своего лечения, обратившись в страховую компанию, выдавшую полис. По его словам, для этого достаточно написать заявление с изложением всех обстоятельств либо обратиться в кол-центр страховщика. Компания обязана отреагировать, поскольку именно для этого она и существует, привлекая к проверкам лучших экспертов.

