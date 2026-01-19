Врач предостерег курильщиков от занятий спортом

Курение влияет на способность организма переносить физические нагрузки, рассказал «Татар-информ» врач‑терапевт Виктор Лишин. Он отметил, что физическая активность неспособна компенсировать вред от курения.

Для курильщиков спорт может быть даже опасен, привести к негативным последствиям. Высок риск осложнений после тренировки, — рассказал Лишин.

По словам врача, никотин разрушает мышцы и увеличивает время восстановления после тренировки. Также он подчеркнул, что у курящих людей снижается дыхательная функция легких.

Ранее нарколог Виталий Холдин рассказал, что лицу курильщика свойственны морщины, пятна и отеки. Он отметил, что сигареты повреждают молекулы эластина и коллагена, также во время курения на кожу оседают частицы дыма, провоцируя фотостарение.