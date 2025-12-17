Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз В Китае появились туалеты, которые становятся прозрачными из-за дыма

В торговых центрах китайского города Шэньчжэнь появились «умные» туалетные кабинки, которые становятся прозрачными при обнаружении сигаретного дыма, сообщает The Standard. Эта технология направлена на борьбу с незаконным курением в общественных уборных, где курильщики ранее скрывались от контроля.

В материале говорится, что в обычном режиме специальное стекло остается матовым, обеспечивая приватность, но датчики дыма мгновенно переключают его в прозрачный режим. Систему внедрили из-за сложности контроля за закрытыми кабинками, где курение создавало дискомфорт для других посетителей. По данным издания, первые пользователи уже оценили нововведение положительно и предложили распространить его по всей стране.

Ранее иностранные пользователи приняли новые составы метро Москвы, в вагонах которых отсутствуют тамбуры, за продукт искусственного интеллекта. Москвичи развеяли их сомнения, подтвердив существование таких поездов. Столичные жители уточнили, что эксплуатация составов без тамбуров началась с 2024 года на зеленой, красной и желтой ветках подземки.