06 января 2026 в 21:27

Москвичей массово эвакуировали из ТЦ из-за вспышки жира

Около тысячи человек эвакуировали из московского ТЦ из-за вспышки жира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Порядка одной тысячи человек эвакуировали из ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Причиной стала вспышка жира в вентиляции на фудкорте.

В ТРЦ «Рио Севастопольский» на Большой Черемушкинской улице произошла вспышка жировых отложений в вентиляции фудкорта. Эвакуировано 950 человек, — отметил собеседник агентства.

В службах отметили, что вспышку удалось оперативно ликвидировать. По предварительной информации, никто не пострадал. Торговый центр возвращается к штатной работе, добавили в агентстве.

Ранее во время пожара в многоквартирном доме в подмосковном Подольске погибли три человека. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого здания. Инцидент произошел в доме по улице Московской. По предварительной информации, причиной трагедии стало возгорание личных вещей внутри квартиры.

До этого четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Амурской области. Трагедия произошла на Лесной улице в селе Тыгда Магдагачинского округа. По предварительным данным, в здании отсутствовали дымовые пожарные извещатели.

Москва
торговые центры
эвакуации
вспышки
