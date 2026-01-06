Москвичей массово эвакуировали из ТЦ из-за вспышки жира Около тысячи человек эвакуировали из московского ТЦ из-за вспышки жира

Порядка одной тысячи человек эвакуировали из ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Причиной стала вспышка жира в вентиляции на фудкорте.

В ТРЦ «Рио Севастопольский» на Большой Черемушкинской улице произошла вспышка жировых отложений в вентиляции фудкорта. Эвакуировано 950 человек, — отметил собеседник агентства.

В службах отметили, что вспышку удалось оперативно ликвидировать. По предварительной информации, никто не пострадал. Торговый центр возвращается к штатной работе, добавили в агентстве.

