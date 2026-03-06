Зимняя Олимпиада — 2026
Подозрительный предмет нашли на парковке ТЦ в Москве

06 марта 2026 в 14:54

Подозрительный предмет нашли на парковке ТЦ «Щелковский» в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве на парковке ТРЦ «Щелковский» нашли подозрительный предмет, пишет РИА Новости. На место прибыли специалисты оперативных служб. Информация об эвакуации посетителей и персонала ТРЦ пока не поступала.

На подземной парковке ТРЦ «Щелковский» по адресу: Щелковское шоссе, дом 75 обнаружен подозрительный предмет, — рассказали агентству.

Ранее в Москве обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на парковке у жилого дома. Подозрительный предмет обнаружил водитель автомобиля, припаркованного неподалеку. Парковку оцепили, на место прибыли правоохранители и саперы.

До этого ребенок подобрал на улице Ставрополя игрушку, и она взорвалась у него в руках. По словам мэра города Ивана Ульянченко, мальчика госпитализировали в офтальмологическое отделение детской краевой больницы.

Также подозрительный предмет, напоминающий боеприпас, нашли у входа в один из офисов Воронежа. На место оперативно прибыли силовики и взрывотехники, территория была оцеплена. При осмотре выяснилось, что это была учебная граната.

