19 января 2026 в 16:59

В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подозрительный предмет, напоминающий боеприпас, нашли у входа в один из офисов Воронежа, сообщили в управлении Росгвардии по Воронежской области. На место оперативно прибыли силовики и взрывотехники, территория была оцеплена. При осмотре выяснилось, что это была учебная граната.

Росгвардейцы незамедлительно оцепили прилегающую территорию. <…> В ходе осмотра установлено, что это учебная граната и угрозы жизни и здоровью жителей не представляет, — говорится в сообщении.

В Росгвардии напомнили, что трогать, перемещать и совершать какие-либо действия с подозрительными предметами категорически запрещено. В особенности это касается боеприпасов. При их обнаружении следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в Сети появились кадры взрыва светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Инцидент произошел во время учебного занятия по тактической и огневой подготовке в недостроенном спортзале. В результате погиб один человек, еще 24 пострадали.

