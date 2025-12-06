В Ленобласти обнаружили опасную находку после атаки ВСУ Дрозденко сообщил о найденных обломках БПЛА после атаки ВСУ в Ленобласти

В деревне Глажево Киришского района обнаружили обломки дрона после утренней атаки украинских БПЛА на Ленобласть, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, на месте прошествия работают специалисты.

В районе деревни Глажево Киришского района обнаружены пораженные части БПЛА. На месте в течение дня работали взрывотехники, — написал Дрозденко.

Кроме того, части еще одного беспилотника обнаружили в районе промзоны Кириши. По словам главы региона, само устройство было уничтожено. На месте экстренным службам помогает районная администрации, добавил Дрозденко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за три часа ликвидировали пять украинских БПЛА над территорией Ленинградской области. По данным ведомства, атака велась 6 декабря с 08:00 до 11:00 по московскому времени.

В общей сложности силы противовоздушной обороны в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватил 116 украинских беспилотников над регионами России. 29 и 27 БПЛА были уничтожены над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.