Глава Ленобласти раскрыл, когда петербургское метро дойдет до Кудрово Дрозденко: станция метро в Кудрово появится в 2029 году

Станция метро появится в Кудрово в 2029 году, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на прямой линии с жителями региона. Он отметил, что область выполнила свои обязательства по подготовке инфраструктуры города к 2027 году, в том числе были построены подъездные пути и разворотные площадки. Трансляция прямой линии велась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Город (Санкт-Петербург. — NEWS.ru) называет разные сроки [открытия станции метро «Кудрово»], сейчас называет 2029 год, — сказал Дрозденко.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начали археологические работы в рамках строительства Красносельско-Калининской линии метро от станции «Каретная» до станции «Суворовская». Речь идет о первом пусковом комплексе — строительстве вестибюля станции «Лиговский проспект — 2».

До этого стало известно, что на строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена Северной столицы прошел этап тестовой обкатки. Первый пробный состав успешно преодолел пятикилометровый участок от станции «Нарвская» до «Юго-Западной».