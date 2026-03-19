Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро Экс-глава самарского правительства Кудряшов не призвал вину по делу о метро

Бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, обвиняемый в превышении полномочий и участии в преступном сообществе при строительстве метро, заявил о полном непризнании вины. Экс-чиновник назвал предъявленные обвинения абсурдными, подчеркнув законность своих действий, передает ТАСС.

Считаю обвинение надуманным, нелепым и абсурдным, оно мне непонятно ни по одному из пунктов, — заявил Кудряшов в суде.

Кудряшова арестовали в середине ноября 2023 года. По версии следствия он сфабриковал увеличение стоимости станции в интересах одной из компаний.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае заключили под стражу начальника департамента по недропользованию по ДФО по делу о получении взятки в виде Lexus премиум-класса. По данным краевой прокуратуры, чиновника арестовали на два месяца.