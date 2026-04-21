Спецборт МЧС доставил из Ливана в РФ десятки россиян Спецборт МЧС доставил из Ливана в РФ 73 человека, включая 33 ребенка

Спецборт МЧС России прибыл в аэропорт Домодедово, доставив граждан, которые решили покинуть Ливан, передает ТАСС. Всего на борту находились 73 человека, включая 33 ребенка.

Сообщается, что самолет Ил-76 МЧС совершил посадку в Домодедово после рейса из Бейрута. В ходе полета эвакуированные пассажиры сопровождались медиками и психологами, а также имели возможность взять с собой багаж, вместе с ними были доставлены и два домашних животных, уточнили в ведомстве.

Эвакуация проводилась в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Этим же бортом в Бейрут была доставлена гуманитарная помощь для жителей Ливана.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия солдата ЦАХАЛ, который разбил статую Иисуса Христа в южной части Ливана. Политик тогда сообщил, что военное руководство страны уже начало расследование инцидента и что в отношении виновных будут применены суровые дисциплинарные меры.

До этого четыре человека пострадали при атаке израильского беспилотника на юг Ливана. Удар пришелся по поселку Каакаият эль-Джиср в девяти километрах от города Набатия.