Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном

Четыре человека пострадали при атаке израильского беспилотника на юг Ливана, сообщил телеканал Al Mayadeen. Удар пришелся по поселку Каакаият эль-Джиср в девяти километрах от города Набатия.

Ранее сообщалось, что израильские военные осуществляют подрыв жилых домов в приграничных ливанских поселениях. Солдаты ЦАХАЛ устанавливают взрывные устройства на целых улицах, где расположены дома мирных жителей.

Президент Франции Эммануэль Макрон до этого заявил, что военнослужащий его страны, который входил в состав миротворческого контингента Временных сил ООН в Ливане, погиб в результате столкновения на юге страны. Он уточнил, что еще трое солдат получили ранения и были эвакуированы. Кроме того, израильская артиллерия открыла огонь по поселению Бейт ас-Сияд на юге Ливана.

В полночь 17 апреля в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение было достигнуто президентом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа.