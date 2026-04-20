Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном

Четыре человека пострадали при атаке израильского беспилотника на юг Ливана

Четыре человека пострадали при атаке израильского беспилотника на юг Ливана, сообщил телеканал Al Mayadeen. Удар пришелся по поселку Каакаият эль-Джиср в девяти километрах от города Набатия.

Ранее сообщалось, что израильские военные осуществляют подрыв жилых домов в приграничных ливанских поселениях. Солдаты ЦАХАЛ устанавливают взрывные устройства на целых улицах, где расположены дома мирных жителей.

Президент Франции Эммануэль Макрон до этого заявил, что военнослужащий его страны, который входил в состав миротворческого контингента Временных сил ООН в Ливане, погиб в результате столкновения на юге страны. Он уточнил, что еще трое солдат получили ранения и были эвакуированы. Кроме того, израильская артиллерия открыла огонь по поселению Бейт ас-Сияд на юге Ливана.

В полночь 17 апреля в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение было достигнуто президентом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

