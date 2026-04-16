16 апреля 2026 в 18:53

Трамп раскрыл, когда начнет действовать перемирие между Израилем и Ливаном

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном наступит в полночь 16 апреля и продлится 10 дней, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он рассказал, что провел переговоры с ливанским лидером Джозефом Ауном и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Для достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное перемирие в 17:00 по восточному времени (полночь по московскому времени. — NEWS.ru), — написал Трамп.

Ранее глава Белого дома сообщал, что лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры. Он отметил, что речь идет о попытке устроить «передышку» между двумя странами. Хозяин Белого дома указал, что главы государств не встречались лично около 34 лет.

12 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела ночную операцию на юге Ливана, уничтожив готовую к пуску ракетную установку в провинции Джуайя. В заявлении пресс-службы подчеркивалось, что оперативное вмешательство позволило избежать очередной атаки на израильскую территорию. Инцидент произошел на фоне переговоров США и Ирана в Исламабаде.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
