ЦАХАЛ нанесла удар по Ливану перед началом переговоров

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела ночную операцию на юге Ливана, уничтожив готовую к пуску ракетную установку в провинции Джуайя. В заявлении пресс-службы подчеркивается, что оперативное вмешательство позволило избежать очередной атаки на израильскую территорию. Инцидент произошел на фоне переговоров США и Ирана в Исламабаде.

Ночью Армия обороны Израиля обнаружила ракетную установку, развернутую и готовую к запуску снарядов в направлении территории Израиля. Вскоре после обнаружения установка была уничтожена <…>, что позволило предотвратить запуск, — передает ведомство.

Перед этим власти Израиля сообщили, что во вторник, 14 апреля, начнется первый предварительный раунд контактов между делегациями Ливана и Израиля пол эгидой США. Встреча на уровне послов призвана определить дату официального старта мирных переговоров, целью которых станет заключение долгосрочного соглашения о прекращении огня.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении движения «Хезболла» и урегулировании конфликта. По словам политика, решение было принято с подачи Бейрута.