Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 08:28

ЦАХАЛ нанесла удар по Ливану перед началом переговоров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела ночную операцию на юге Ливана, уничтожив готовую к пуску ракетную установку в провинции Джуайя. В заявлении пресс-службы подчеркивается, что оперативное вмешательство позволило избежать очередной атаки на израильскую территорию. Инцидент произошел на фоне переговоров США и Ирана в Исламабаде.

Ночью Армия обороны Израиля обнаружила ракетную установку, развернутую и готовую к запуску снарядов в направлении территории Израиля. Вскоре после обнаружения установка была уничтожена <…>, что позволило предотвратить запуск, — передает ведомство.

Перед этим власти Израиля сообщили, что во вторник, 14 апреля, начнется первый предварительный раунд контактов между делегациями Ливана и Израиля пол эгидой США. Встреча на уровне послов призвана определить дату официального старта мирных переговоров, целью которых станет заключение долгосрочного соглашения о прекращении огня.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении движения «Хезболла» и урегулировании конфликта. По словам политика, решение было принято с подачи Бейрута.

Ливан
Израиль
ЦАХАЛ
Мир
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Японский зоопарк заговорил о минусах популярности макаки Панча
Несколько человек госпитализированы после ДТП с автобусом и фурой
ЦАХАЛ нанесла удар по Ливану перед началом переговоров
Несколько человек погибли в страшном ДТП с фурой
Стало известно, какая погода ждет Москву в начале недели
Кинолог разъяснил, можно ли угощать куличами собак
Появились подробности переговоров Ирана с США
ВСУ сорвали перемирие, героизм штурмовиков: новости СВО к утру 12 апреля
Аренда жилья в Москве: топ-10 районов с самыми дешевыми квартирами
«Фантазии больного террориста»: власти РФ оценили идею Зеленского с базами
Появилась информация о новом раунде переговоров США и Ирана
Парламентские выборы стартовали в Венгрии
В Госдуме рассказали об изменении срока передачи показаний счетчиков
«Это визит козла-провокатора»: Рогов о поездке Бориса Джонсона на Запорожье
Биография, тайный брак, слухи о зависимости: куда пропала Елена Корикова
Пакистан сделал заявление после провальных переговоров США и Ирана
Политолог из США развеял надежды Киева на получение американского оружия
В МИД Ирана указали на одну тревожную деталь в переговорах с США
МИД Ирана раскрыл подробности переговоров с США
Трампа уличили в демонстративном игнорировании переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.