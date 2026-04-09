09 апреля 2026 в 18:58

Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном

Нетаньяху: Израиль начнет прямые переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлы»

Биньямин Нетаньяху Фото: Christian Ditsch/IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении шиитского движения «Хезболла» и урегулировании конфликта в ближайшее возможное время. По словам израильского лидера, которые передает его канцелярия, такое решение принято в свете повторяющихся обращений Ливана.

В свете повторяющихся обращений Ливана я распорядился начать прямые переговоры с Ливаном в ближайшее возможное время, — сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что переговоры будут сосредоточены, помимо разоружения «Хезболлы», на урегулировании отношений между двумя странами. Израильский премьер также добавил, что его страна ценит сегодняшнее заявление премьер-министра Ливана о демилитаризации Бейрута.

