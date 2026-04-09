Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении шиитского движения «Хезболла» и урегулировании конфликта в ближайшее возможное время. По словам израильского лидера, которые передает его канцелярия, такое решение принято в свете повторяющихся обращений Ливана.

В свете повторяющихся обращений Ливана я распорядился начать прямые переговоры с Ливаном в ближайшее возможное время, — сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что переговоры будут сосредоточены, помимо разоружения «Хезболлы», на урегулировании отношений между двумя странами. Израильский премьер также добавил, что его страна ценит сегодняшнее заявление премьер-министра Ливана о демилитаризации Бейрута.