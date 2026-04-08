ЦАХАЛ нанесла «самый мощный удар» по всему Ливану Армия Израиля отчиталась о самом мощном ударе по всему Ливану

Некоторое время назад ВВС Израиля завершили нанесение очередной серии ударов по Ливану, сообщила пресс-служба израильской армии. Удары наносились в течение десяти минут одновременно по Бейруту, долине Бекаа и Южному Ливану. По заявлению военных, всего поражено более 100 целей.

Это самый масштабный удар по инфраструктуре «Хезболлы» с начала операции «Рык льва», — говорится в заявлении.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри сообщил, что военные продолжают операцию против движения «Хезболла» в южных районах ливанской столицы Бейрута. Он обратился к местным жителям с призывом покинуть опасную зону.

Кроме того, в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что на время перемирия страна прекращает нанесение ударов по территории Ирана, однако военные действия против ливанского движения «Хезболла» продолжатся. Согласно указанию командования, вооруженные силы сохраняют высокий уровень боевой готовности.

Также востоковед-иранист Владимир Сажин заявил, что моральная победа в ближневосточном конфликте осталась за Ираном. Эксперт отметил, что, несмотря на это, Исламская Республика понесла серьезный ущерб.