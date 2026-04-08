08 апреля 2026 в 15:08

ЦАХАЛ нанесла «самый мощный удар» по всему Ливану

Армия Израиля отчиталась о самом мощном ударе по всему Ливану

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Некоторое время назад ВВС Израиля завершили нанесение очередной серии ударов по Ливану, сообщила пресс-служба израильской армии. Удары наносились в течение десяти минут одновременно по Бейруту, долине Бекаа и Южному Ливану. По заявлению военных, всего поражено более 100 целей.

Это самый масштабный удар по инфраструктуре «Хезболлы» с начала операции «Рык льва», — говорится в заявлении.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри сообщил, что военные продолжают операцию против движения «Хезболла» в южных районах ливанской столицы Бейрута. Он обратился к местным жителям с призывом покинуть опасную зону.

Кроме того, в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что на время перемирия страна прекращает нанесение ударов по территории Ирана, однако военные действия против ливанского движения «Хезболла» продолжатся. Согласно указанию командования, вооруженные силы сохраняют высокий уровень боевой готовности.

Также востоковед-иранист Владимир Сажин заявил, что моральная победа в ближневосточном конфликте осталась за Ираном. Эксперт отметил, что, несмотря на это, Исламская Республика понесла серьезный ущерб.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

