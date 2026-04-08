ЦАХАЛ обратилась с призывом к жителям Бейрута ЦАХАЛ потребовала от жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

Армия обороны Израиля продолжает операцию против «Хезболлы» в южных пригородах столицы Ливана Бейрута, говорится в заявлении представителя ЦАХАЛ Авихая Эдри в Х. Он призвал местных жителей эвакуироваться.

Армия обороны Израиля продолжает операции и атаки на военную инфраструктуру «Хезболлы» в южных пригородах [Бейрута] <…>. В целях безопасности вам необходимо немедленно эвакуироваться, — говорится в сообщении.

Ранее израильские журналисты сообщили, что военно-воздушные силы Израиля продолжают наносить удары по Ирану, игнорируя объявленный режим прекращения огня. Отмечается, что боевые действия против Исламской Республики и поддерживаемых ею шиитских формирований в Ливане не прекращаются. По данным источника, признаков остановки израильских операций против движения «Хезболла» не наблюдается.

Позже пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на период перемирия страна приостанавливает атаки на иранскую территорию, однако боевые действия против ливанского движения «Хезболла» не прекратятся. Согласно распоряжению руководства, вооруженные силы остаются в состоянии повышенной боевой готовности.