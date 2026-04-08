Востоковед ответил, кто побеждает в конфликте США и Ирана Востоковед Сажин: моральная победа осталась за Ираном

Моральная победа в конфликте на Ближнем Востоке осталась за Ираном, заявил «Ридусу» востоковед-иранист Владимир Сажин. Он отметил, что, несмотря на это, стране был нанесен большой урон.

На сегодняшний день морально победил Иран. Режим сохранился, активно действует и противодействует. Он выполнил свое обещание перекрыть Ормузский пролив. Поэтому трудно говорить о победе США и Израиля, — рассказал Сажин.

Востоковед подчеркнул, что во время конфликта была уничтожена группа иранских военных и гражданских высокопоставленных деятелей. После достижения согласия о двухнедельном перемирии о победе заявили как президент США Дональд Трамп, так и представители Исламской Республики.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что конфликт между США и Ираном будет продолжаться на протяжении многих лет, несмотря на заключение соглашения о временном прекращении огня. Он предположил, что Вашингтон и Тегеран взяли паузу для наращивания военного потенциала.