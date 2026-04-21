Бывшему главе КДХ Челябинска дали рассрочку на выплату 600-тысячного штрафа

Экс-глава комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрий Шиляев, осужденный условно за взятку, получил разрешение выплачивать штраф в 600 тыс. рублей в рассрочку, сообщили URA.RU в пресс-службе Калининского райсуда Челябинска. Суд удовлетворил ходатайство адвоката и установил выплаты по 15 тыс. рублей ежемесячно на протяжении 40 месяцев.

Ранее в Стерлитамаке бывшего начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Миронова приговорили к 11,5 года колонии строгого режима за взятку. Экс-полицейского также лишили звания подполковника, оштрафовали на 60 млн рублей и на 10 лет запретили работать в органах.

До этого сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали бывшего заместителя гендиректора ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павла К. по подозрению в коммерческом подкупе. Вместе с ним взяли под стражу его близкого друга Эдуарда Н. По версии следствия, в 2021–2024 годах фигуранты получали от предпринимателей деньги и имущество за содействие в заключении контрактов.