Мужчины останутся ни с чем или нет? Тотальный ликбез адвоката по разводам

Вокруг бракоразводного процесса существует множество мифов: от тотальной конфискации имущества у мужчины до необходимости согласия обоих супругов. Адвокат Александр Барканов в интервью NEWS.ru развеял 10 главных заблуждений о расторжении брака.

Миф первый: у мужчины заберут все имущество

Разделу подлежит только то имущество, которое нажито в браке: доходы, купленная недвижимость, земля, автомобили, вклады, бизнес. Не делится добрачное имущество, полученное в наследство или в дар, а также личные вещи. Если квартира куплена до брака, но впоследствии выплачивалась ипотека или был сделан дорогой ремонт — суд может признать ее общей. Просто переписать совместную квартиру на мать во время брака не получится — нужно нотариальное согласие супруги, иначе сделка недействительна. Если жена не работала, а занималась домашними делами и детьми, то она все равно имеет право на долю в общем имуществе.

Миф второй: мужчина будет видеть детей только по выходным

Никакого автоматического приоритета матери нет — закон защищает право отца на равное участие в воспитании ребенка. Суд решает, с кем останутся дети, исходя из их интересов и желаний. Также учитываются возраст ребенка, привязанность, личные качества и условия жизни каждого родителя. Кроме этого, обязательны мнение ребенка с 10 лет и участие органов опеки.

Главный вывод — мужчина не обречен остаться без детей после расторжения брака. Все зависит от конкретной ситуации.

Миф третий: женщина назначит любую сумму алиментов

Размер алиментов не произвольный, а четко определен законом. На одного ребенка размер взыскивания составляет 1/4, на двух детей — 1/3, на трех и более детей — половина заработка и (или) иного дохода родителей. Суд может увеличить или уменьшить эти доли, но только по уважительным причинам (например, низкий доход плательщика, его болезнь, наличие других детей на иждивении). Если доход нерегулярный или в натуральной форме, алименты назначают в твердой денежной сумме, сохраняя ребенку прежний уровень жизни.

Миф четвертый: разводятся только в суде

Развод через суд обязателен, только если есть общие дети до 18 лет или один из супругов против расторжения брака. Если нет споров о детях и имуществе, то дело рассматривает мировой суд, а решение можно получить в среднем за месяц. При согласии ответчика суд не назначает срок для примирения и не выясняет мотивы.

Можно развестись без суда через ЗАГС, если:

— нет общих несовершеннолетних детей и оба супруга дали согласие;

— один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден на срок более трех лет.

Миф пятый: нужно согласие обоих супругов

Если один из супругов против развода, брак можно расторгнуть через суд. Суд выносит решение, которое направляется в ЗАГС, — после этого брак считается прекращенным. Процесс занимает в среднем один-два месяца.

Согласие обоих супругов не обязательно. Закон позволяет развестись и при несогласии одной из сторон.

Миф шестой: у кого выше зарплата, тому больше имущества

Размер дохода супругов не влияет на доли при разделе общего имущества. По закону совместно нажитое имущество делится поровну, даже если один не работал, а занимался ведением дома и уходом за детьми. Иной порядок можно установить только брачным договором или соглашением о разделе, заверенным у нотариуса.

Заработок и покупки не дают преимущества — закон исходит из равенства долей супругов.

Миф седьмой: алименты не взыщут с безработного мужа

Неработающий отец обязан содержать детей, отсутствие занятости не освобождает от алиментов. Если нет регулярного дохода, алименты назначают в твердой денежной сумме, привязанной к МРОТ в регионе или последнему заработку. Задолженность копится и может быть взыскана из будущих доходов или от продажи имущества. За уклонение от уплаты грозит административная и даже уголовная ответственность.

Алименты можно взыскать с любого родителя, даже безработного. Закон защищает интересы ребенка в любых обстоятельствах.

Миф восьмой: квартира тому, кому суд отдаст детей

Совместно нажитое имущество делится поровну между бывшими супругами независимо от того, с кем живут дети. Исключение — брачный договор или редкие случаи, когда суд может немного отступить от равенства долей в интересах детей, но не лишит второго супруга его части. Если использован материнский капитал, ребенку может быть выделена отдельная доля.

Дети не дают автоматического права на всю квартиру. Родитель, с которым остается ребенок, не получает жилье единолично, а только лишь свою долю.

Миф девятый: кто больше ошибался, тот уязвим в суде

Измена, личные конфликты, разница в доходах и даже меньшая вовлеченность в воспитание не влияют на раздел имущества или исход дела. Суд опирается только на доказательства, а не на голословные обвинения. Отступить от равенства долей суд может, только если доказано, что один из супругов не получал доход без уважительных причин или умышленно уменьшал общее имущество (продавал, дарил, тратил в ущерб семье).

Просто быть «плохим» мужем или женой недостаточно — нужны реальные доказательства недобросовестных действий с имуществом.

Миф десятый: при разводе дети получат долю супругов

Имущество родителей и детей разделено. Дети не имеют права на долю в совместно нажитом имуществе родителей при разводе. Исключение: если квартира куплена с использованием материнского капитала — тогда ребенку выделяется отдельная доля. Суд может увеличить долю родителя, с которым остаются дети, но это не делает детей собственниками имущества родителей.

