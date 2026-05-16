День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 01:00

Мужчины останутся ни с чем или нет? Тотальный ликбез адвоката по разводам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вокруг бракоразводного процесса существует множество мифов: от тотальной конфискации имущества у мужчины до необходимости согласия обоих супругов. Адвокат Александр Барканов в интервью NEWS.ru развеял 10 главных заблуждений о расторжении брака.

Миф первый: у мужчины заберут все имущество

Разделу подлежит только то имущество, которое нажито в браке: доходы, купленная недвижимость, земля, автомобили, вклады, бизнес. Не делится добрачное имущество, полученное в наследство или в дар, а также личные вещи. Если квартира куплена до брака, но впоследствии выплачивалась ипотека или был сделан дорогой ремонт — суд может признать ее общей. Просто переписать совместную квартиру на мать во время брака не получится — нужно нотариальное согласие супруги, иначе сделка недействительна. Если жена не работала, а занималась домашними делами и детьми, то она все равно имеет право на долю в общем имуществе.

Миф второй: мужчина будет видеть детей только по выходным

Никакого автоматического приоритета матери нет — закон защищает право отца на равное участие в воспитании ребенка. Суд решает, с кем останутся дети, исходя из их интересов и желаний. Также учитываются возраст ребенка, привязанность, личные качества и условия жизни каждого родителя. Кроме этого, обязательны мнение ребенка с 10 лет и участие органов опеки.

Главный вывод — мужчина не обречен остаться без детей после расторжения брака. Все зависит от конкретной ситуации.

Миф третий: женщина назначит любую сумму алиментов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Размер алиментов не произвольный, а четко определен законом. На одного ребенка размер взыскивания составляет 1/4, на двух детей — 1/3, на трех и более детей — половина заработка и (или) иного дохода родителей. Суд может увеличить или уменьшить эти доли, но только по уважительным причинам (например, низкий доход плательщика, его болезнь, наличие других детей на иждивении). Если доход нерегулярный или в натуральной форме, алименты назначают в твердой денежной сумме, сохраняя ребенку прежний уровень жизни.

Миф четвертый: разводятся только в суде

Развод через суд обязателен, только если есть общие дети до 18 лет или один из супругов против расторжения брака. Если нет споров о детях и имуществе, то дело рассматривает мировой суд, а решение можно получить в среднем за месяц. При согласии ответчика суд не назначает срок для примирения и не выясняет мотивы.

Можно развестись без суда через ЗАГС, если:

— нет общих несовершеннолетних детей и оба супруга дали согласие;

— один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден на срок более трех лет.

Миф пятый: нужно согласие обоих супругов

Если один из супругов против развода, брак можно расторгнуть через суд. Суд выносит решение, которое направляется в ЗАГС, — после этого брак считается прекращенным. Процесс занимает в среднем один-два месяца.

Согласие обоих супругов не обязательно. Закон позволяет развестись и при несогласии одной из сторон.

Миф шестой: у кого выше зарплата, тому больше имущества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Размер дохода супругов не влияет на доли при разделе общего имущества. По закону совместно нажитое имущество делится поровну, даже если один не работал, а занимался ведением дома и уходом за детьми. Иной порядок можно установить только брачным договором или соглашением о разделе, заверенным у нотариуса.

Заработок и покупки не дают преимущества — закон исходит из равенства долей супругов.

Миф седьмой: алименты не взыщут с безработного мужа

Неработающий отец обязан содержать детей, отсутствие занятости не освобождает от алиментов. Если нет регулярного дохода, алименты назначают в твердой денежной сумме, привязанной к МРОТ в регионе или последнему заработку. Задолженность копится и может быть взыскана из будущих доходов или от продажи имущества. За уклонение от уплаты грозит административная и даже уголовная ответственность.

Алименты можно взыскать с любого родителя, даже безработного. Закон защищает интересы ребенка в любых обстоятельствах.

Миф восьмой: квартира тому, кому суд отдаст детей

Совместно нажитое имущество делится поровну между бывшими супругами независимо от того, с кем живут дети. Исключение — брачный договор или редкие случаи, когда суд может немного отступить от равенства долей в интересах детей, но не лишит второго супруга его части. Если использован материнский капитал, ребенку может быть выделена отдельная доля.

Дети не дают автоматического права на всю квартиру. Родитель, с которым остается ребенок, не получает жилье единолично, а только лишь свою долю.

Миф девятый: кто больше ошибался, тот уязвим в суде

Измена, личные конфликты, разница в доходах и даже меньшая вовлеченность в воспитание не влияют на раздел имущества или исход дела. Суд опирается только на доказательства, а не на голословные обвинения. Отступить от равенства долей суд может, только если доказано, что один из супругов не получал доход без уважительных причин или умышленно уменьшал общее имущество (продавал, дарил, тратил в ущерб семье).

Просто быть «плохим» мужем или женой недостаточно — нужны реальные доказательства недобросовестных действий с имуществом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миф десятый: при разводе дети получат долю супругов

Имущество родителей и детей разделено. Дети не имеют права на долю в совместно нажитом имуществе родителей при разводе. Исключение: если квартира куплена с использованием материнского капитала — тогда ребенку выделяется отдельная доля. Суд может увеличить долю родителя, с которым остаются дети, но это не делает детей собственниками имущества родителей.

Читайте также:

Адвокат поставил точку в споре, взыщут ли алименты с безработного экс-мужа

Адвокат дала неочевидный совет супругам перед разводом

Юрист ответила, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе

Адвокат дала денежный совет супругам перед разводом

Общество
адвокаты
разводы
советы
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Огромный пожар полностью разрушил железнодорожный мост
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось
Названа средняя пенсия учителей в России в 2026 году
Звезда сериала «Шерлок Холмс» умер в 92 года
«Торнадо из пчел» повисло над Белым домом
Ликвидация бизнеса, убытки, слова об СВО: как живет Александр Ревва
США и Израиль готовят новый удар по Ирану
Орбану отказали в выплате выходного пособия после отставки
Когда тело Наговициной снимут с пика Победы: что говорят спасатели, юристы
Мужчины останутся ни с чем или нет? Тотальный ликбез адвоката по разводам
Россия может вернуться на Евровидение
Суд вынес пожизненный приговор оператору БПЛА ВСУ
Во Франции сообщили о дефиците лекарств в Европе
Два крупных аэропорта на юге России закрылись
Стало известно о новой вспышке лихорадки Эбола
Студент из Египта получил срок в России за интернет-посты
США заявили о продлении перемирия между Израилем и Ливаном
Спасаемся от инсульта и рака: какие анализы нужно сдавать после 40–45 лет
Комплекс лузера, трусость: за что внук нациста-карателя Дуда ненавидит РФ
В московском аэропорту ввели ограничения на полеты
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.