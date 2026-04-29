Адвокат поставил точку в споре, взыщут ли алименты с безработного экс-мужа

Бывший супруг должен выплачивать алименты даже в том случае, если он не трудоустроен, заявил NEWS.ru адвокат Алексей Барканов. По его словам, за уклонение от обязательств предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Неработающий отец обязан содержать детей, отсутствие работы не освобождает от алиментов. Если нет регулярного дохода, обязательства назначают в твердой денежной сумме, привязанной к МРОТ в регионе или к последнему заработку. Задолженность копится и может быть взыскана из будущих доходов или от продажи имущества. За уклонение от уплаты грозит административная и даже уголовная ответственность, — поделился Барканов.

Ранее актер Денис Матросов предложил ввести обязательное требование для женщин предоставлять отчеты, как они расходуют алименты, получаемые от отцов своих детей. По его словам, мужчины часто жалуются, что эти выплаты не всегда доходят до несовершеннолетних.

Адвокат Виктория Шакина ранее посоветовала супругам заранее определять место проживания детей перед разводом. По ее словам, также следует заключить соглашение об алиментах и заверить его у нотариуса до расторжения брака.