Житель Кузбасса скрывался от алиментов для дочери с помощью брата-близнеца

Житель Кузбасса скрывался от алиментов для дочери с помощью брата-близнеца

В отделение Федеральной службы судебных приставов по городу Анжеро-Судженску доставили местного жителя, который долгое время скрывался от алиментов почти на полмиллиона рублей с помощью брата-близнеца, пишет VSE42.RU со ссылкой на ФССП по Кузбассу. Мужчина задолжал деньги на содержание дочери.

Как признался его брат, он выдавал себя за должника, пока тот работал на вахте. Злостный неплательщик уехал туда специально, чтобы не встречаться с приставами.

Сотрудники ведомства установили фактический адрес нарушителя. Гражданина доставили в отделение и составили в отношении него протокол по статье о неуплате средств на содержание детей.

Ранее судебные приставы Подмосковья взыскали с топ-менеджера крупного российского банка 20,6 млн рублей алиментного долга. Мужчина не оплачивал содержание двоих детей 2017 и 2020 годов рождения, хотя по решению суда был обязан отчислять треть доходов.