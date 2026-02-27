Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 11:38

Юрист ответила, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе

Юрист Феттер: о разделе имущества лучше договориться до суда по разводу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Супруги могут сэкономить сотни тысяч рублей при расторжении брака, если договорятся с партнером о разделе имущества до начала суда по разводу, заявила NEWS.ru юрист Лариса Феттер. Она подчеркнула, что ключевым условием эффективности такого соглашения является его полнота и юридическая грамотность. По словам юриста, в противном случае такие судебные разбирательства могут длиться годами.

Как сэкономить при разводе? Постарайтесь договориться о разделе имущества до суда. Судебные тяжбы по разделу имущества могут длиться годами и стоить сотни тысяч рублей. Если вы способны вести диалог, составьте брачный договор до развода. Это быстро и гораздо дешевле суда. Главное — включить все значимые активы и учесть общие обязательства, если таковые имеются, — пояснила Феттер.

Ранее адвокат Даниил Лунев заявил, что брачные аферисты обогащаются на женщинах, убеждая их продать свою квартиру и купить совместную после свадьбы. По его словам, такие мужчины быстро входят в доверие к жертве, они ведут себя обходительно, не скупясь на комплименты. Адвокат добавил, что после заключения брака их поведение резко меняется.

