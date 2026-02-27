Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 12:38

Москвич поплатился за вербовку и комментарии в мессенджере

В Москве задержали юношу за призывы к терроризму в интернете

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ФСБ совместно с ГУ МВД России пресекли преступную деятельность 23-летнего жителя столицы, причастного к публичным призывам к терроризму, сообщает источник в силовых структурах. По данным ведомств, подозреваемый размещал в публичных чатах мессенджера комментарии, оправдывающие терроризм.

В результате проведенного Управлением лингвистического и психологического исследования установлено, что размещенные комментарии имеют признаки оправдания терроризма и призывают к осуществлению террористической деятельности путем побуждения к вступлению в украинскую военизированную организацию, которая признана решением Верховного Суда Российской Федерации террористической, — уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Ведутся следственные действия и оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

Ранее освободившегося из ИК-10 в Екатеринбурге мужчину задержали сразу же после выхода на свободу. Основанием для задержания стало постановление о возбуждении уголовного дела по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении лица в террористическую деятельность.

