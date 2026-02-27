Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 12:11

Во Владимирской области накрыли подпольную шоколадную фабрику

Следствие раскрыло группу под Владимиром, производившую поддельный шоколад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во Владимирской области задержана преступная группа, занимавшаяся выпуском поддельного шоколада известных марок с привлечением нелегальных мигрантов, сообщает СК РФ. По данным следствия, четверо местных жителей обвиняются в незаконном использовании сходных с популярными товарными знаками обозначений, а двое — в организации незаконного пребывания иностранцев в стране.

Для работ на производстве на постоянной основе привлекали иностранных граждан, которым, несмотря на нелегальное положение в России, обеспечивали проживание и заработную плату, — говорится в сообщении.

Отмечается, что продукция продавалась через популярный сайт и страницу в соцсети. На данный момент все участники группы арестованы либо находятся под домашним арестом.

Ранее полиция задержала в Барнауле семерых подозреваемых в организации нелегального реабилитационного центра, где под видом лечения от наркомании и алкоголизма пациентам продавали сильнодействующие и психотропные вещества. Препараты приобретались в аптеках по поддельным рецептам.

