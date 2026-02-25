В Барнауле накрыли подпольный рехаб с фальшивыми рецептами

Полиция задержала в Барнауле семерых подозреваемых в организации нелегального реабилитационного центра, где под видом лечения от наркомании и алкоголизма пациентам продавали сильнодействующие и психотропные вещества, сообщили в «МВД-медиа». Препараты приобретались в аптеках по поддельным рецептам.

Пресекли деятельность подпольной клиники, где осуществлялся незаконный сбыт сильнодействующих и психотропных веществ. <...> Кроме того, установлено, что сотрудниками подпольного заведения осуществлялся незаконный сбыт запрещенных к свободному обороту веществ клиентам по принципу из рук в руки, — говорится в сообщении.

По данным следствия, нелегальный центр организовала ранее судимая 44-летняя женщина из Барнаула. С ноября 2025 года она арендовала помещение в центре города и предлагала выведение из запоя и лечение зависимостей без лицензии. Медицинское образование имела только одна из шести сотрудниц — медсестра из государственной больницы. В группе были разные роли: поиск пациентов, подделка рецептов и печатей, инъекции. Организатор рекламировала центр в интернете, и ежедневная прибыль достигала 150 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела, фигуранты под подпиской о невыезде.

