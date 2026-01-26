В Греции произошел взрыв на фабрике печенья Четыре человека погибли при взрыве на фабрике печенья «Виоланта» в Греции

Четыре человека погибли при взрыве на фабрике печенья «Виоланта» в Греции, сообщил телеканал ERTnews. При этом одна женщина пропала без вести. Причиной ЧП могли быть аммиак или пропан.

Как отметил канал, после взрыва на предприятии вспыхнул пожар. В тот момент там находились 12–13 человек. В больницу доставили шесть работниц фабрики и одного пожарного.

Ранее автомобиль Renault взорвался на дороге в городе Старая Русса Новгородской области. Водитель заметил возгорание и выбежал из салона, чтобы потушить его. Однако огонь быстро распространился. Сведений о пострадавших или разрушениях нет.

До этого стало известно, что при взрыве газового баллона в административном здании автомастерской в Краснодаре пострадали четыре человека. Инцидент обошелся без последующего возгорания.

16 января стало известно, что в действие учебно-имитационную гранату в сыктывкарском центре МВД привел преподаватель. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Суд отправил его под домашний арест.